Igor Matovič, minister financií a šéf OĽaNO pri prejave v SNR vykrikoval, že tí čo jeho a vládu kritizujú sú potkani. Jeho odhaľovanie hlodavcov je zásadné.

Postavme si otázku : Prečo je tomu tak ?

Odpoveď spočíva podľa ním kritizovaných a urážaných vedcov v tom, že výskumom zistili, že hlodavce môžu prenášať arenavírusy na človeka. Preto ich odhaľovanie je zásadné pre rozpoznávanie budúcich epidemických rizík. Šťastie pre poslancov i vládu, že tam máme I .M., ktorý už v predstihu upozorňuje na prítomnosť týchto pre zdravie človeka nežiadúcich živočíchov.

Teda pozor ! ... Aby sa nám v našom najvyššom orgáne nerozmnožili.

Pani prezidentka, Zuzana Čaputová konštatovala, že : " Nestabilita vládneho kabinetu môže ísť na úkor riešenia problémov ľudí." Koniec citátu.

" Potkany v parlamente, neustále spory medzi Matovičom a Sulíkom i ďalšími sú práve tou zásadnou príčinou " nestability " vládneho kabinetu. I. M. konštatoval, že sú podvodníci vo vláde i parlamente. Ako napríklad aj Mária Kolíková. " Ja si myslím, že si podvod spáchala a mňa nepresvedčíš. Je to podvod za 30 miliónov eur v prospech Tvojho brata ". Koniec jeho citátu.

Pýtam sa: Ako ju tam s premiérom Hegerom môžu držať, keď je takou podvodníčkou ? ...

Už som viackrát povedal, že sa vykašlem na písanie blogov o vláde a politikoch, ale v záujme slušných občanov musím pokračovať. Mňa skôr zaujíma ako a prečo došlo k takému status quo, aký je v takom malopočetnom národe a na takom malo území, akou je SR.

Totiž, celá naša spoločnosť je spolarizovaná, šíri sa tu nenávisť aj na sociálnych sieťach. Po roku 1989 po holej negácii, v tzv. transformačnom procese nastupujúca politická generácia odmietla dobré prvky z minulosti prevziať do súčasného i politického i ekonomického systému. A tak sa stalo, že štát mal prevzať starostlivosť o najslabších, ale túto humánnu úlohu si neplní. A preto u nás narastá dopyt po sociálnodemokratickom modely usporiadania spoločnosti. To sú korene narastajúcej nenávisti v sociálnych vzťahoch. Lebo drvivá väčšina obyvateľov v SR je postihnutá znížením životného štandardu. Čo si dávajú občania do súvislosti aj so súčasnou vládnou garnitúrou. Nevidia žiadnu perspektívu, žiadnu nápravu. Vládou prjímané opatrenia náš životný štandard - životnú úroveň - len znižujú. To, čo vo funkcii predsedu vlády a teraz ako minister financií predviedol a predvádza šéf OĽaNO, je pre spoločnosť veľmi škodlivé. Hraničí to s bezpečnostnými vnútro i zahranično politickými záujmami SR. Narúša to jednoznačne politickú, sociálnu i ekonomickú stabilitu Slovenska. Nebezpečné je ale to, že nikto nevyvádza z tejto politickej situácie osobnú zodpovednosť. Odkladanie riešenia od " hlavy smrdiacej ryby " i problémov občanov na vedľajšiu koľaj, môže viesť k tragickým následkom.

Priznajme si, že žijeme z podstaty toho čo občania vytvorili pred rokom 1989. Viac ako 30 rokov sme nič lepšieho a dokonalejšieho v školstve, zdravotníctve, priemysle, poľnohospodárstve, lesníctve, doprave aj v kultúrno-spoločenskej nadstavbe nevytvorili.

A práve toto kvalifikuje súčasný režim ako nehumánny a neperspektívny. Občanov iritujú i neustále zvady, urážky a vzájomné sa obviňovanie vládnucich politikov, ktorí si nectia ani kolegov v rámci vlastnej koalície , strany či hnutia. A boj o moc medzi SIS-kou a politickými zložkami to len znásobuje.

Výsledok : Spolarizovaná spoločnosť, závisť, nenávisť, agresivita, zúfalstvo a útoky na príbuzných a spoluobčanov. Čoraz väčší počet samovrážd a vrážd.

Zdôrazňujem : Mali sme to, čo bolo v predošlom režime zabehnuté a dobré vylepšovať, ale nie zlikvidovať.

Politika vlády I.M. je mimoriadne neľudská. Veď položila na kolená desaťtisíce menších podnikateľov, aj ich rodiny. A pripravuje ďalšie vládne opatrenia vedúce k priťahovaniu opaskov a k ožobračovaniu najchudobnejších.

V politike nastala doba neschopných - do vládnucich funkcíí na nehodiacich ľudí, ktorí nie sú schopní kontrolovať ani seba. A takýto ľudia rozhodujú o Slovensku.

A v tom má pravdu aj pani prezidentka, ktorá to diplomaticky nazvala " nestabilitou vládneho kabinetu ", t.j. vlády, ktorá nerieši problémy ľudí.