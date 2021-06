Každý občan by vo veľkej miere mal byť strojcom vlastného šťastia

Občania očakávajú od vlády vytvorenie optimálnych podmienok pre život. Sú ochotní priťahovať si opasky, ale nie do nekonečna.

Vláda by mala vytvárať vhodné podmienky, aby sme to osobné šťastie mohli napĺňať.

Keď chceme vychádzať z tejto zákonitosti kapitalistickej spoločnosti, tak predpokladom nadobudnutia osobného šťastia je iniciatíva jednotlivca. Jeho schopnosti, vzdelanie, vedomosti, zručnosti.

Vždy som uznával schopných jednotlivcov, ktorí svojou osobnou iniciatívou sa vedeli presadiť a zabezpečiť si svoj kariérny postup. Obdivujem jednotlivcov, ktorí čestným a charakterným spôsobom, či osobným nadaním sa pričinia o nové technológie, vedecké objavy alebo rozvíjajú kultúrno-umelecké aktivity, ktorých predpokladom je osobné nadanie.

V každej spoločnosti, i v našej, však existuje majoritná časť spoločnosti, ktorá " len " ponúka svoju pracovnú silu na trhu práce. A práve táto podstatná časť spoločnosti je odkázaná na vytváranie vhodných podmienok pre jej prežitie v danom spoločenskom systéme. A pre to má vláda vytvoriť vhodné podmienky na dôstojný jej život, ale aj prežitie ich rodín, či ich šťastné dožitie sa dôchodkového veku.

Vláda, volená a ustanovená voličmi, je povinná vytvoriť podmienky pre naplnenie ich osobného šťastia. A akou mierou sa darí terajšej vláde vhodné podmienky pre osobné šťastie majoritnej časti spoločnosti vytvárať, vie posúdiť každý súdny občan.

K moci sa po roku 1989 dostali ľudia, ktorí vedia len kradnúť a ničiť, nedokážu budovať, rozvíjať spoločnosť , či viesť ju k lepšiemu zajtrajšku. Veď už samotný Václav Klaus priznal, že kupónovou privatizáciou išlo len o rozkradnutie socialistického majetku a o rozloženie resp. zrušenie socialistického modelu hospodárstva.

Spoločnost sa rozdelila na zlodejov - zbohatlíkov, čo rozkradli socialistický majetok, na strednú vrstvu, ktorá je spokojná so zárobkom, na chudákov, čo len prežívajú a na chudobu, bezdomovcov a zúfalcov.

V žiadnom prípade tu nechcem štatistickými údajmi argumentovať o súčasnom vývoji Slovenska v porovnaní so socializmom ale nemôžem obísť reálnu skutočnosť, že zničenie socialistického hospodárstva nás napr. v poľnohospodárskej produkcii vrátilo 40 - 50 rokov späť, že demokrati dokázali poľnohospodárstvo, priemyselnú výrobu, stavebnú produkciu zničiť účinnejšie, ako niekoľkoročná vojna. Devastácia ekonomiky, kultúry, morálky, ako produktu nehumanného kapitalistického režimu, sa zákonite prejavila v sociálnych parametroch , ako je bežná kriminalita, násilie a vraždy. Sú to jednoznačné parametre, ktoré hovoria o úpadku spoločnosti a degenerovanosti kapitalistického systému.

A čo dnešná realita po 30 rokoch vládnutia ?

V Slovenskej republike je minimálna mzda 623 eur. Napr. Luxembursko ju má 2200 eur. Slovenskí zamestnanci majú trikrát nižšiu hodinovú mzdu ako zamestnanec v Luxembursku. Máme ôsmy najnižší náklad práce spomedzi 27 krajín EÚ.

A naši poslanci zarábajú mesačne 5242 eur.Podobne i vláda vedie blahobytný život a nemajú strach, či prídu o prácu. Poslanecké kluby majú na úhradu svojich výdavkov vyčlenenú sumu 35 eur na poslanca na mesiac. Tieto peniaze "prejedia". Klub OĽaNO má 53 členov a má na mesačné míňanie 1855 eur. Táto " vrchnosť " nevie čo z roztopaše s peniazmi.

Oni vidia svet inak ako nezamestnaný, penzista, či živnostník, ktorý musí platiť odvody svojich zamestnancov, bojovať o prežitie.

V tom istom čase, keď vačšina našich občanov strádala, si pracovníci ministerstiev na konci roka prilepšili o niekoľko tisíc eur. Ministry vlády Igora Matoviča mali na koncoročné odmeny minúť peniaze, o ktorých sa bežným smrteľníkom ani nesníva. A to v čase, keď väčšina obyčajných ľudí zápasila o holú existenciu. Generálni riaditelia na ministerstve financií dostali od 13,25 -tis. eur do 23,42 tis. eur. Na ministerstve zdravotníctva tajomník vyše 7-tis.eur. Šéfka kancelárie štátneho tajomníka 11-tis. a šéf legislatívy 12-tis. eur. Štátny tajomník obrany 8-tis. eur , generálny tajomník 7,25 tis. eur a riaditeľka kancelárie 8,5 tis. eur.

Tak by som mohol pokračovať ďalej, lebo na všetkých ministerstvách tomu bolo rovnako. Radového občana však by malo zaujímať začo dostali tak vysoké odmeny, keď vieme v akom marazme zanechali našu spoločnosť. Za každej vlády sa dávali vysoko nadštandarné peniaze oproti odmenám pre normálne pracujúcich ľudí. Vieme dobre ako táto vláda dopadla. Vysoké odmeny si dávali asi za neplnenie základných úloh, za nevytváranie vhodného prostredia pre občanov, ktorí by chceli svojej osobné šťastie napĺňať. Napríklad : Medzinárodný menový fond označil Slovenskú republiku v poskytovaní finančnej pomoci podnikateľom na predposlednom mieste v rámci EÚ.

Dvojaký meter však uplatňujú na seba. OĽaNO a SME RODINA - Igor Matovič a Kollár disponujú 25 miliónmi na štyri roky bez akejkoľvek kontroly a to nie sú žiadne strany, keď tak schránkové, lebo nemjú žiadne vlastné orgány.

Hodnotový systém i morálka v našej spoločnosti sa jednoznačne zmenili. V roku 1948 sme začali budovať socialistický spoločenský systém vo vojnou i politicky zničenej a rozvrátenej republike. Vtedajší občania dokázali v priebehu 30 rokov konsolidovať spoločnosť a vybudovať ekonomický zázrak. Dnes tí, ktorí niečo vedia sú za hranicami, a tí, ktorí zostali idú k urnám a volia a zabudnú, že niekto bol aj je darebák.

A tak to po tom v našej republike aj vyzerá.