V roku 2020 išlo len o výmenu papalášov pri koryte..

Vďaka naivite voličov môžu vládnuť, bohatnúť a kašľať na ľudí. Stačí im spoliehať sa len na to, že : " Pravdu hovoria len deti, filozofi a blázni ".

V spoločnosti je značná časť občanov stotožnená s názorom, že tak ako žijeme, je všetko o.k. - okej. Že je to správny život, že spoločenské rozdiely - vykorisťovatelia, bohatí, chudobnejší a chudobní musia byť. Prekvapuje ich skôr situácia, že sa so status quo niekto vôbec zaoberá.

Aj ja, sa osobne stretám s echom na moje príspevky : " Prečo vlastne píšeš, však Tvoje názory nikoho nezaujímajú... Ty svet, politický systém, vládu či ideológiu nezmeníš ! " .

Práve vďaka tejto naivite občanov, ktorých nezaujíma systém vládnutia v spoločnosti sa zabetónovali vo vládnucich kruhoch typy bezcharakterných buržujov. Vládnu nám kariéristi, politici, túžiaci po moci, neštítiaci sa žiadnych prostriedkov, ktoré im dopomôžu vládnuť.

Poznám voličov, ktorí volia v zmysle zásady ! " Mňa nezaujíma akými prostriedkami sa dostal politik k miliónom, že je vyznávačom osobného svetonázoru - Lucifer, keď nemôže zapáliť, tak aspoň zasmradí. " Takémuto nihilistickému politikovi /om/ sú ochotní tolerovať aj nečestné spôsoby, ktorými sa dostal /i/ k moci.

Na túto pasivitu voličov a osobný nezáujem sa spoliehajú, a na nej budujú svoj kariérny postup. Naivita tejto sociálnej skupiny ľudí je stavebným kameňom budúcich hradieb ich vládnutia. Vedia, že každý je podplatiteľný, záleží len na výške úplatku. Počítajú, ale aj s ich náboženským presvedčením, t.j., že usporiadanie sveta je dielom Boha, ktorý vie, čo robí. Čo je v súlade s učením radikalného kléru.

Len tak môžu beztrestne vládnuť bigóti typu Krajniaka, Krajčiho, či Matoviča, a lá : " že by sme mali kostoly otvoriť, aby nás Boh našich otcov a dedov zbavil covidu čo najrýchlejšie. " A to v čase, keď v boji s pandémiou sme najhoršou krajinou na svete, a keď naša ekonomika sa rúti dole kopcom.

Prekvapujúce sú aj slová exprezidenta Andreja Kisku, ktorý priznal, že : " ... správanie Matoviča ho neprekvapuje, lebo pred voľbami sa správal totožne - útočil na každého, kto vyslovil na jeho adresu akúkoľvek kritiku. Teraz na to všetci doplácame. "

Jeho sebareflexia je prekvapujúca, preto, že prišla až po roku Matovičovho vládnutia. Pýtam sa : Prečo to verejnosti prostredníctvom médií nepovedal už pred voľbami. Nevadilo mu spojiť sa aj s diablom, a to pre túžbu po spoločnom vládnutí? Škoda pre celý národ. Veď od koľkého sklamania a utrpenia sme mohli byť ochránení.

Kvitujem pozitívne vystúpenie pani prezidentky Zuzany Čapútovej, ktorá otvorene skritizovala konanie vlády, ktorú vyzvala, citujem : " k vyvodeniu politickej zodpovednosti a nevyhnutnosti sebareflexie. Ľuďom musím povedať, prepáčte !" ... Urobila tak vlastne v zastúpení premiéra Igora Matoviča, u ktorého je známe, že sa cíti neomylný, že chyby robí každý, len nie on.

Po roku ich vládnutia, musím konštatovať, že ich chaotické manažovanie štátu, a to nielen v rámci pandémie, priviedlo našu spoločnosť do katastrofálneho stavu. Je však smutné, že v médiách publikované názory odborníkov na ich vládnutie sú brané vládnymi politikmi " ako hádzanie hrachu na stenu ". Alebo skôr povedané slovami Matoviča " pod nohy ". Veď on je vlastne Jánošík - ľudový hrdina, ktorý chce vykúpiť národ spod jarma pandémie, korupcie, biedy a neosvietenosti. Namýšľa si, že on a jeho " oľanovská " osvietenosť vyvedú národ do krajiny zázrakov.

V týchto tragických dňoch, keď denne na Slovensku zomierajú stovky ľudí, tí ktorí prežili spolucítia s nimi i pozostalými.

Áno, je na mieste prehodnotiť svoj postoj k hodnotám života na Zemi. Zamyslieť sa nad našim malicherným zhonom za relatívne nedosiahnuteľnými materiálnymi statkami, za kariérou a túžbou vládnuť iným. Mali by tak urobiť všetci! ..No predovšetkým premiér Matovič s vládou, poslancami a politikmi. Veď rozoštvávanie ľudí proti sebe, siatie nenávisti, môže viesť k bumerangovému efektu, k zrodu revanšizmu a k naplneniu ulíc a námestí v našich mestách.

Jediné, exaktné a humánne východisko z tohoto marazmu je zabezpečiť čo najrýchlejšie akúkoľvek vakcínu a očkovanie občanov. Ale páni politici, už žiadne politikárčenie !

Nezabúdajte páni buržuji, na historickú skúsenosť ľudstva, že nenávisť produkuje len znásobenú nenávisť. Keď nemáš čo stratiť, tak život si prestaneš vážiť !

A z tejto reality vzišli všetky revolúcie.