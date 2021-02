Politici sú len prejavom toho aký je národ..

Nie len medzi politikmi, ale všeobecne musíme rozlišovať ľudí aj podľa toho, ako sa mali ekonomicky, ako boli zabezpečení finančne, a to aj v predošlom režime.

Táto premisa determinuje ich terajšie konanie. V každom režime boli, sú a budú udavači / teraz " kajúcníci " /, kolaboranti, nímandi, darmožráči, zlodeji, korupčníci, zločinci. Takí, čo radi škodia občanom, ľudia, ktorí pociťujú obrovskú slasť, keď môžu ničiť život iným.

" Daj človeku moc a ukáže sa jeho pravá tvár .. " Vďaka podpore vládnej politiky , sa tu ale vytvára sociálna skupina ľudí, ktorých spôsob politického prejavovania a fungovania je nájsť škodu, či " škodnú" a vzbudiť pohoršenie.

Na škodu spoločnosti však je, keď to podporuje vládnuca ideológia i právny systém, ktorý ich k tomu nabáda a vyníma ich spod jurisdikcie. Stavia ich do záslužnej pozície, nad zákon, ktorý platí len pre ostatných občanov.

Postavme si však otázku " Čo umožnilo vytvoriť takúto klímu v spoločnosti ? " ... Podstatná časť slovenských zbohatlíkov, ktorí po roku 1989 sa titulujú za podnikateľov, nezvládajú vlastníctvo . Síce využili nečakané , nezaslúžené možnosti zbohatnutia, ale to, že sa rýchle - podvodmi, korupciou a krádežou dostali k bohatstvu, je vlastne hlavnou príčinou rozmáhajúcej sa kriminálnej činnosti a korupcie vo vládnucich kruhoch oligarchov, vlastníkov kapitálu, ale aj v radoch policajtov, sudcov, prokurátorov a politikov.

Rýchle vykvasená buržoázia - vládnuca trieda - je nositeľom týchto pre spoločnosť negatívnych atribútov vládnuceho politického systému. A je to úplne jedno za tých 31 rokov, ktorá strana bola pri moci. Všetky bez výnimky boli a sú závislé na sústavnom toku peňazí . Tento prísun miliónov môže zabezpečiť jedine korupcia, úplatkárstvo a machinácie.

Byť pri moci, to si vyžaduje mať stále viac a viac peňazí - majetku. Keď má milión, musí mať dva, tri, štyri... a vždy viac. Chce sa vyrovnať iným zbohatlíkom. A preto sa neštíti získať bohatstvo obchádzaním zákonov. Chce byť súčasťou vládnucej triedy. Túžba po bohatstve a moci posväcujú jeho konanie. To nemá nič spoločné s morálkou, náboženstvom, či zákonom. Na tomto princípe stojí kapitalizmus a buržoáziou chápaná parlamentná demokracia. Aspoň u nás - v súčasnej dobe vývoja poprevratovej spoločnosti.

Toto konštatovanie súčasného status quo v našej spoločnosti umožňuje aj volebný systém, ktorý si schválili poprevratoví prominenti a tribúni. Stačí byť v strane, či založiť novú stranu a je zabetónovaný pri moci. Nikoho nezaujíma spôsob finančnej podpory . Teda, ktorí oligarchovia, ho, či stranu, akou finančnou sumou podporili a naďalej podporujú. A v dnešnej dobe už nejde o milióny, ale o miliardy. Lebo takto dosadení politici potom na revanš prihrávajú svojim dobrodincom / ich rodinným príslušníkom a členom klanov / teplé miestečka, či zákazky - štátom realizované miliardové projekty.

Zabetónovanie sa pri moci, vo vláde, úrade, parlamente, v štátnej správe, to je hlavná príčina ich kriminálnej činnosti. K tomu potrebujú sudcov, prokurátorov, policajných prominentov, skompromitovaných štátnych úradníkov, obhajcov / advokátov /, vyšetrovateľov, či skôr nevyšetrovateľov ich trestnej činnosti.

Cez bohatstvo, korupciu, machinácie - ich metódy vládnutia sa držia pri moci. Moc im zabezpečí vlastníctvo kapitálu, médií, osobitne tlače, ale aj ich príslušnosť k vládnucej strane.

Výsledkom toho je amorálny - zvrhlý systém štátnej moci. Systém, ktorý neberie zreteľ na blaho občanov, ktorých potrebujú len pred voľbami.

Keby mal ostať tento režim trvale, t.j. že ľudstvo nepresadí lepší a spravodlivejší, tak to u nás bude trvať dlhé roky, než sa ujmú moci féroví ľudia. Budú to profesionálni politici, ktorí budú nezávislí na obohacovaní sa, kradnutí, podplácaní, na členstve v strane. Budú to dediční boháči, resp. nimi vychovaní a vyštudovaní politi. A to nezávisle na status quo ante - stavu vecí predtým.

Ale vráťme sa do reality na Slovensku.

Stále tu máme nejakú kastu ľudí, ktorí sa tvária, že sú rovnejší, ako my ostatní. Napríklad 9000 výnimiek aj pre možných šíriteľov COVIDU-19. To svedčí o tom, že sme sa od novembra 1989 nikam neposunuli. Stále tu vládnu papálaši. Ľudia, ktorí o nás rozhodujú si myslia, že sú špeciálna kasta - nadľudia.

Rozpory, ktoré šíri po svete / nielen doma / Matovič - Sulík i ďalší členovia vlády , papálašizmus reprezentovaný Kolárom, Mikasom a ďalšímí - ich urážky členov vlády , vedeckých pracovníkov, odborníkov - ich posielanie " do kelu " Matovičom, to všetko môže viesť k rozmachu antisystémových strán - k strate dôveryhodnosti v súčasne vládnuce strany.

A už celkom na záver.

Ak chceme súdiť, len tých ktorí tu boli v zodpovedných fukciách pred voľbami v roku 2020, tak musíme prijať zásadnú podmienku " Preukázať pôvod majetku " retroaktívne všetkými politikmi po roku 1989.

Som presvedčený, že tí ktorí neboli skorumpovaní, či nekradli, bolo veľmi málo. Mali by sa im odobrať majetky, ktoré získali nekalým spôsobom počas svojho pôsobenia vo vysokých funkciách.

" Férovka " - toto slovo ani jeden /a/ z nich nepozná....

" Kde však nie je vôľa, nebude nikdy cesta ! "