Dožijeme sa vyššej životnej úrovne?

Voliči v SR pri posledných voľbách v roku 2020 vytvorili umelý výtvor. K moci sa dostali subjekty, ktoré nie sú štandardnými politickými stranami.

Išlo vlastne o fanúšikovské kluby osôb, ktoré ako ukázal rok ich vládnutia sa nestali "osobnosťami".

Občania od zvolených politikov očakávali, že nová vláda, ktorá má väčšinu v parlamente zastaví pokles našej životnej úrovne, a to v štáte v ktorom jeho občania patria medzi najchudobnejšie krajiny v Európe. Že zníži naše najvyššie náklady v rámci EÚ na bývanie, potraviny, nealkoholické nápoje i na pohonné hmoty a na energie. Že dá do poriadku školstvo, zdravotníctvo i poľnohospodárstvo.

Nestalo sa tak. Ba práve naopak, vláda pokračuje v našom zadĺžovaní a znižovaní našej životnej úrovne. Ich predvolebné sľuby - programy, sa stali len zdrapom papiera.

Pre ilustráciu uvediem osobný príklad : Za plyn, ktorý používam na varenie a kúrenie som v roku 2009 platil mesačne cca 52 eur a v roku 2020 už 72 eur. A to pri relatívne rovnakej spotrebe. Za elektrinu mesačne 50,0 eur a teraz 99,0 eur. Za vodu 8,0 a teraz 21,0 eur. Plus 120 eur ročne za stočné.

Naše vlády svojou cenovou politikou prinútili občanov ku kúreniu drevom. A to vlády v programových vyhláseniach sľubovali znižovanie emisií, ochranu života a prírody i ekologické reformy. Preto aj ja, ako väčšina občanov stále hodnotím socializmus pozitívne. Väčšina preferuje silný sociálny štát a nedôveruje trhovým riešeniam. Vyplýva to aj z prieskumu, ktorý pre Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika uskutočnila agentúra Focus. Najviac respondentov súhlasilo s tvrdením, že ľudia si počas socializmu viac pomáhali a boli si bližší. S týmto vyhlásením súhlasilo 81 percent občanov. S názorom, že za socializmu sa žilo bezpečnejšie a násilná kriminalita bola nižšia, sa stotožnilo 79 percent opýtaných a 77 percent súhlasilo, že vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok práce pre všetkých a preto neexistovala nezamestnanosť.

Samozrejme, že zbohatlíci ktorí prišli s kupónovou privatizáciou, holandskými dražbami, rozkradnutím socialistického majetku či pomocou mafie, daňovými podvodmi a vykorisťovaním našej pracovnej sily k nezaslúženému bohatstvu a kapitálu si tento režim pochvaľujú a pomocou štátnej moci - policajného aparátu si ho aj chránia. Dané spoločenské zriadenie je pre nich najspravodlivejšie a najlepšie. Štát, v ktorom vládne buržoázia a nie parlamentná demokracia je superštát.

Nedá mi, aby som sa nevyjadril ku koncu roka v tlači publikovaným článkom, ktoré porovnávali našu životnú úroveň a ceny tovarov pred rokom 1989 a v súčasnosti. Metódou porovnávania sa stalo " Koľko času sme museli a musíme na tovary odpracovať dnes a vtedy."

Moja generácia však porovnáva našu terajšiu životnú úroveň a ceny tovarov v pomere 1 : 30. Prepočítavanie takýmto spôsobom dáva pravdivejší skutkový stav o vtedajšej a dnešnej životnej úrovni, ale aj o sile koruny v porovnaní s eurom. Napríklad : chlieb 1 kg 1,50 eur by mal v Kčs stáť 45 korún. Bravčové karé 1 kg 5,15 eur v korunách by stálo 154,50. Slepačie vajcia 10 ks 0,43-12,90. Kombinovaná chladnička 192,00 eur - 5760,00. Bojler 80 litrový 120,0 - 3600, 00 a napríklad auto ŠKODA FABIA 13177,00 - 395310,00. Skúste si prepočítať i ďalšie tovary a zistítte vtedajšiu a dnešnú životnú úroveň. Porovnajte si to s našimi peniazmi / príjmami /, ale aj s chudobou na Slovensku a pochopíte, kde sme sa dopracovali po 30 rokoch.

Občania na Slovensku doplácajú na ceny potravín, ktoré stúpli o 40 percent. Kúpna cena peňazí - eura za to isté obdobie klesla o 55 percent. Za ekvivalent 100 eur pred 10 rokmi sme kúpili tovar, za ktorý dnes dáme 220 eur.

Vážení moji čitatelia.

Doposiaľ ste klikli na 24 mojich článkov. Chcem Vám začiatkom tretieho roku mojej publikačnej činnosti na BLOGu SME poďakovať za záujem o čítania. Mojim cieľom bolo a je ich obsahom prispieť k správnemu chápaniu doby, ktorú preživame.

