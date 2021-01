Budeme znovu bojovať za demokraciu?

Vláda v Slovenskej republike v každodennej praxi uplatňuje pri svojom vládnutí eklekticizmus, t.j. mechanické zjednotenie rôznych stránok a vlastností javov, dejov a udalostí v spoločnosti.

Pri vládnutí sa dopúšťajú osobných omylov, ktoré im zabraňujú nájdenie východiska pri riešení aktuálnych úloh. Nie sú schopní nájsť hlavné súvislosti javov a dejov na Slovensku i vo svete. To ich vedie k bezzásadovému riešeniu konkrétnych situácií a k nesprávnym subjektívnym záverom. U väčšiny vládnucich politikov svieti červená - nenávisť k ľuďom a iným názorom a tá ich retarduje v myslení i konaní.

Svojimi neodbornými rozhodnutiami potvrdzujú osobnú neschopnosť vládnuť. Našinec tridsať rokov vidí rozvíjanie všetkých atribútov kradnutia, včetne korupcie, ktorá je súčasťou túžby po vládnutí nad inými. Za celé to obdobie, v ktorom si odovzdávali moc strany po víťazných volbách sa stieral civilizačný náter ich vládnutia. To v konečnom dôsledku viedlo k zámernej eliminácii generála, ktorý mal mimoriadny vplyv na verejný život a na vyradenie mafie z jej vplyvu na spoločnosť. Tento človek po tridsať rokov zabezpečoval po policajnej stránke ich " pokojné vládnutie" . Natíska sa mi tu otázka: Či to nie je odveta mafie ? ...však vrchný mafián prehlásil, že "Dostal som dar - Judáša!"....

Z jeho väzby / ale aj ďalších / sa stal politický a mučiaci nástroj prejavujúci sa teatrálnosťou zatýkania a nerešpektovaním prezumpcie viny.

Od parlamentnej demokracie, za ktorú vyšli na námestia republiky občania v roku 1989, táto vláda postupne prechádza k policajnému režimu vládnutia a k vládnutiu vládnymi dekrétmi. Parlament schválil novelu Ústavného zákona o predlžovaní núdzového stavu, a to ako jediný štát v EÚ. To musí občanom voličom pripomínať a staršej generácii oživovať päťdesiate roky minulého storočia.

Tridsať rokov pracoval pre rovnaký režim, v ktorom sa len striedali strany také či onaké, ale vždy to bol a je len režim založený na rozkradnutí spoločného vlastníctva. Na nepotrestanom zmocnení sa cudzieho majetku. Pracoval pre spoločenský režim zakladajúci sa na vykorisťovaní človeka človekom - na trvalom obohacovaní sa jednotlicov na úkor más ponukajúcich na trhu práce svoju pracovnú silu. Policajný aparát v parlamentnej demokracii mal a má úlohu zabezpečiť takúto formu vládnutia.

A za odmenu tí, ktorým slúžil, ktorých ochraňoval a zabezpečoval ich vládnutie sa mu zavďačili ukameňovaním.

Pýtam sa : "Ktorý/á z nich mal/a právo hodiť do neho kameňom??? Kto z nich bol a je bez viny?.... !"