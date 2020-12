Vládne nám typický buržoázny manierista

"Postaviť k múru a zastreliť. Idiot je to, hajzel jeden." / Na Petra Žigu, poslanca, exministra hospodárstva/. Jeho slovník: múdrosráč, dilinko, primitív, bastard....Sú hranice, ktoré by normálny človek nikdy nemal prekročiť.

Igor Matovič má zle nastavenú komunikáciu s verejnosťou. Má svoje idey zafixované až na hranici sociopatie, ktorá sa u neho prejavuje porušovaním spoločenských noriem a zvyklostí, nedokáže sa prispôsobiť. Je to človek psychologicky nepresvedčiteľný. On verí patologicky v niečo a o opaku jeho konania sa ho nedá presvedčiť. Je to konanie na úrovni jeho rozumovej vyspelosti. Mení svoje idey / presvedčenie / na činy. Má nutnosť ich verejne demonštrovať. Jeho psychické zdravie je narušené. Asi tam zlyhala výchova. Má pocity krivdy a paranoe, šíri chaos a z jeho vystúpení vyplýva neschopnosť postarať sa o pozitívne zvládnutie krízových situácií. Po jeho vystúpeniach narastá v slušných ľuďoch odpor voči jeho riešeniam, ale aj voči nemu osobne. On ľudí rozdeľuje. Je v opozícií voči všetkým a všetkému a hlavne voči občanom štátu. On neriadi štát / i keď je premiérom /, lebo vôbec nevie, čo so štátom, ekonomikou, čo s ľuďmi. Je to proste neschopný človek - chudák. Je hanbou jeho voličov i národa! Voliči toľko negatívneho v ňom nečakali.

Má znaky maligného narcizmu, lebo sám seba považuje za najmúdrejšieho a najlepšieho. Akúkoľvek kritiku považuje za útok na svoju výnimočnosť. Má v povahe aj klamanie. Kto s ním nesúhlasí, je nepriateľ štátu /" Postaviť k múru a zastreliť "/, kto kladie otázky je podľa neho hlupák.

Nepochybujem o tom, že zmeny na najvyšších politických poschodiach boli potrebné. A aj ja som ich očakával. Ale nie za cenu dosadenia neschopných ľudí, á la osoba premiéra.

V takej zodpovednej štátnickej funkcii nemôže pri jeho výkone chýbať empatia, t.j. prežívanie a šírenie citu k druhej osobe. Postrádam u neho aj filantropiu - ľudomilnosť, lásku k človeku. Nevyžaruje z neho žiadny altruizmus, lebo nechce, či nevie pomáhať ľuďom. Nemá vnútornú inteligenciu a múdrosť, ktorá by ho mohla zmeniť - zdokonaliť. Jeho osobnou stratégiou je rúbať " od buka do buka " .

Pôvodne som chcel pochváliť ostatných členov vlády, že nemajú také negatívne stanoviská, či riešenia. Ale poslednú dobu si berú od neho príklad, napríklad Jaroslav Naď / minister obrany / : " Demonštrujú len opice, extrémisti, psychopati, bitkári - normálnych ľudí nevidím demonštrovať " , poslanec OĽANO Juraj Krupa - výroky o " lúze ", či Ján Budaj / minister životného prostredia / : V každom prípade sú to extrémisti, komunisti a fašisti v podstate ".

Zodpovednou osobou v štátnickej vysokej funkcii je len pani prezidentka, ktorá je obdarená múdrosťou, inteligenciou a prezieravosťou. Na rozdiel od premiéra, ktorý srší výstrednosťou a alibizmom.

Nestačí sa usilovať byť rovným chlapom. V jeho postavení je dôležitý aj morálny a intelektuálny kredit. A ten mi u neho chýba.

V porovnaní s radovými občanmi veľmi dobre zaplatení politici by si mali uvedomiť, že nie sú platení za spory vo vláde - mali by riešiť problémy v krajine. Nesmierne záleží na tom, akú atmosféru v spoločnosti premiér a jeho vláda vytvára. Zrkadlom ich sporov a nejasností je pomalá a nedostatočná pomoc ľuďom, ktorých štátna moc svojimi opatreniami / nariadeniami / obrala o prácu a priviedla k osobnému krachu a chudobe. Naša vláda po Rumunsku je v EÚ druhá najlakomejšia. Hádky Matoviča a Sulíka a neschopnosť premiéra Igora Matoviča podkopávajú dôveru ľudí k vláde a jej politike.

Jedine správne riešenie vidím v jeho odstúpení z funkcie. Dokumentujú to aj jeho vyjadrenia v médiách: " Áno, aj ja som vinný, ale mňa to nebaví. Nechcem byť už nikdy premiérom. Ja som voľby nechcel vyhrať. - Ak ľudia chcú, nech tu majú Fica a Pellegríniho, skorumpovaného jedného - druhého bastarda. Nech ich majú, keď po nich túžia! "

To už nepotrebuje žiaden komentár.