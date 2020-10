Druhé Švajčiarsko na Slovensku nebude

Aspoň nie pre 35 percent Slovákov, ktorí žijú od výplaty k výplate. Koniec roka 2020 sa nesie v duchu 102. výročia vzniku Česko-Slovenska.

Význam Česko-Slovenska pre formovanie slovenského národa a Slovákov súčasní politici nedoceňujú a tvrdia, že 1. čsl. republika " nevoňala " Slovákom, ktorí v nej boli utláčaní, tak ako iné národy , že tzv. slovenský štát vznikol 14. marca 1939 aj preto.

Zabúdajú na to, že hlavnou úlohou 1. čsl. republiky bolo zabezpečiť existenciu Slovenska a národa Slovákov, a to odlúčením od Uhorska. Len vďaka republike sme mohli slobodne rozvíjať svoje etnikum, vychovať si svoju inteligenciu, rozvíjať naše hospodárstvo a ekonomiku i duchovnú kultúru.

Tzv. slovenský štát vznikol len prispením Nemeckej ríše , s osobným súhlasom Hitlera, a to len vďaka mníchovskej zrade aj našich vtedajších spojencov.

Som presvedčený, že 28. október 1918 je našim najvýznamnejším štátnym sviatkom, ako taký by sme si ho mali každoročne ctiť a vzdať úctu osobnostiam, ktoré sa o vznik Československa pričinili. Adekvátny odraz by mal mať aj vo výchove k vlastenectvu.

A to nie len raz za 100 rokov...

Pri rôznych podujatiach v médiách sa v súvislosti s týmto výročím glosátori vracajú k rokom 1968, 1989 a 1992, resp. k vzniku Slovenskej republiky 1.1.1993.

Považujem za svoju povinnosť vyjadriť sa k niektorým špecifikám týchto pre náš národ významných dní, resp. k tomu, že determinovalo život občanov.

Začiatkom 20. storočia pretrvávala u nás " puritánska doba ". V tých časoch, ak ste so svojou priateľkou neboli zasnúbení, tak ste s ňou bez gardedámy nemohli ísť ani len na prechádzku.

V porovnaní s touto dobou je možné citovať výrok Cezara : " Ó, tempora, ó mores - " Ó časy, ó mravy " ! ... A to jednoznačne preto, lebo súčasná morálka v našej spoločnosti sa zmenila v negatívnom zmysle.

Reštitúciou kapitalizmu a vznikom buržoázie v našom štáte sa rozvinula amorálnosť , ktorou sa nehanbia chváliť v médiách aj najvyšší politickí predstavitelia. Bežným javom sa stalo rozkrádanie, korupcia, " biele kone ", vraždenie, neúcta k človeku a prírode, surovosť, agresivita, bezcitnosť, nenávisť a ponižovanie blížneho svojho.

Kde sú časy obdivu a úcty k žene, nositeľke a darkyni života, hrdinke všedného pracovného dňa a bohyni sviatočných dní. Dávno sme už zabudli na základnú múdrosť starých a čestných ľudí, že veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa usiluje rozmnožiť dobro blížnych.

Otázkami morálky, z ktorej by mali vychádzať všetky spoločnosťou prijímané rozhodnutia /zákony/ determinujúce jej život, sa už vôbec nezaoberáme. Našich politikov, ale aj podstatnú časť spoločnosti zaujíma bulvárne spravodajstvo a vzájomné ohováranie až ponižovanie. Platí tu nepísaná zásada, že " len to, čo ja navrhujem alebo presadzujem, je správna cesta. To má oprávňuje kritizovať ostatných. "

Naši politici sa radi chvália hospodárskymi výsledkami i výsledkami v nadstavbe spoločnosti. V porovnaní s chválenkárením uvediem opačné konštatovania :

- podľa údajov EUROSTAT / Európskeho štatistického úradu / majú Slováci najvyššie náklady na bývanie, potraviny a nealkoholické nápoje ,

- podľa Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu / EFTA / má Slovensko desiate najvyššie daňové zaťaženie v EÚ,

- na Slovensku je odkázaných na dávky v hmotnej núdzi viac než 150 tisíc ľudí, čo predstavuje 3 percentá z celkového počtu obyvateľov,

- rizikom chudoby je v SR ohrozených 12,4 percent obyvateľov, t.j. 650 tisíc osôb. Podľa EÚ SILC hranica chudoby v jednočlennej domácnosti bola 360 eur na mesiac,

- sme jeden z najchudobnejších štátov Európy . Podľa údajov ALIANZ WEALTH REPORT 2000 patrí finančný majetok Slovákov medzi najnižšie v EÚ, ale aj medzi najnižší v regióne strednej a východnej Európy. Máme však aj druhý najvyšší priemerný dlh v regióne strednej a východnej Európy.

Prečo to uvádzam ? - Lebo spomínané historické výročia priniesli oprávnené túžby Slovákov , i tu žijúcich národnostných menšín po lepšom živote. Bolo nám sľubované druhé Švajčiarsko... Realita je však taká, že druhé Švajčiarsko zo Slovenska nebude. A to tridsaťjeden rokov tu b a č u j e m e my - Slováci. Už sa nemôžeme vyhovárať na Čechov, Rusov, Nemcov, či Rakúsko - Uhorsko. Nie sme ničou kolóniou. Vládneme na našom historickom území my!

Nedá mi, aby som neuviedol skutočnosť, že typické pre súčasných našich politikov / ale aj väčšinu mladých ešte neskúsených ľudí / je, že nič im z toho , čo prežili predošlé generácie nie je sväté. Nič si nevážia, všetko zosmiešňujú. Zamyslime sa prečo je tomu tak ? .... k tomu ich vedú politici typu I.M., ktorí hlásajú doktrínu, že za všetko čo sa zlé stalo, ale aj čo sa zlé stalo teraz je vinný Fico a Pelegríny. A pred nimi iní politici, strany, či iné vlády. On - jeho hnutie a vláda koná len dobro. Učia ľudí zbavovať sa zodpovednosti.

Na Slovensku základom politickej práce je znemožniť protivníka za každú cenu s použitím aj nečestných prostriedkov. Politika je chápaná ako likvidácia politického protivníka. Preto na Slovensku nemáme pokoj.

Politika sa musí viesť ústretovo - k sebe a nie smerom od seba. Zbavovanie sa zodpovednosti vedie k ďalším chybám, k rozmnožovaniu problémov a tvorbe ďalších nedostatkov a ku kriveniu ľudských charakterov!

14.10.2020